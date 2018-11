Prefeitura de Currais Novos decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira, 16

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (14) o Decreto nº 4767 que dispõe sobre “Ponto Facultativo” nas repartições públicas municipais no dia 16 de novembro (sexta-feira) após o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República).