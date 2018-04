Prefeitura de Currais Novos decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira, 30

A Prefeitura Municipal de Currais Novos publicou no Diário Oficial dos Municípios nesta quinta-feira (26) o Decreto nº 4745 que dispõe sobre o ponto facultativo nas repartições públicas municipais no próximo dia 30 de abril, segunda-feira, que antecede o feriado de 01 de maio, Dia Mundial do Trabalho. Excetuam-se aquelas atividades e/ou serviços considerados essenciais.