Prefeitura de Currais Novos decreta luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-presidente do Conselho Tutelar, Manoel Garcia

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos decretou nesta quinta-feira (25) luto oficial no município por 3 dias devido o falecimento do Sr. Manoel Garcia de Araújo, ex-Presidente do Conselho Tutelar e membro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM.

Sr. Manoel prestou relevantes serviços ao município em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, sendo um defensor incansável pelo cumprimento integral do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. A Prefeitura de Currais Novos se solidariza com a família de Sr.Manoel Garcia e presta homenagens ao seu trabalho em serviço da sociedade currais-novense.