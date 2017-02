Prefeitura de Currais Novos confirma parceria para convênios de cooperação com Associações

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) confirmou em reunião na manhã desta quarta-feira (22) a parceria para a realização de convênios de cooperação com associações e instituições que prestam grandes benefícios em prol da população que necessita de atenção e cuidados especiais. O encontro aconteceu no Salão Nobre do Palácio “Raul Macêdo” e contou com a presença do Prefeito Odon Jr, do secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, do secretário do Gabinete Municipal, Francisco Medeiros, e representantes de dez associações e instituições: Abrigo dos Idosos “Monsenhor Paulo Herôncio”; APAE; Associação dos Pais e Portadores com a Síndrome de Berardinelli no RN; Associação Curraisnovense de Deficientes Físicos – ACDF; Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais do Seridó – APADEVIS; Casa do Pobre; Associação Avoante de Cultura;Associação Casarão da Cultura Potiguar; CIAC e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Para o Prefeito Odon Jr, a parceria do município com as associações é de grande importância para a realização de projetos e ações que beneficiem a população. “Sabemos da importância das ações das associações e estamos reafirmando nosso compromisso e parceria com estas instituições tão importantes”, disse o Prefeito. O secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, destacou a necessidade de capacitações que ajudem as associações à captarem recursos e projetos, assim como o planejamento do plano de trabalho. “Isso mostra a disposição do município em continuar os convênios que são importantes para a manutenção destas associações”, disse Luciano. Os recursos estão assegurados e deverão ser repassados conforme a formalização dos convênios entre as associações e a Prefeitura a partir de março.