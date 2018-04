Prefeitura de Currais Novos conclui obra da “Feira Livre” e entrega novos espaços aos feirantes

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos deu início na manhã desta quinta-feira (19) a entrega oficial dos novos espaços que os feirantes do município irão dispor na “Nova Feira Livre” localizada no terceiro canteiro da Rua Laurentino Bezerra, que passou por obras nos últimos anos para receber as 264 bancadas que comercializarão frutas, verduras, mangaio, dentre outros produtos.

As novas bancadas dão melhores condições de comercialização dos produtos pelos feirantes, além de uma melhor manipulação e condicionamento dos alimentos, e todas possuem ponto de energia, além de água que é distribuída a cada setor. Na manhã desta quinta, a secretária municipal de agricultura, meio ambiente e abastecimento, Fátima Barros, e equipe da secretaria, acompanharam a mudança dos feirantes do antigo espaço para o novo. A Secretaria de Obras está realizando limpeza em todo o espaço ao redor da Feira Livre onde as bancadas de madeira deverão ser retiradas com o decorrer da mudança.