Prefeitura de Currais Novos antecipa pagamento para esta quinta (20) e sexta (21)

Prefeitura Municipal de Currais Novos antecipa o pagamento dos servidores municipais referentes ao mês de julho para esta quinta-feira (20) e sexta-feira (21). Para o Prefeito Odon Jr, esta antecipação se dá devido aos festejos de Sant’Ana e tem o intuito de aquecer a economia local e valorizar os servidores. “Importante esta antecipação do salário para nosso servidor que é tão importante para a gestão municipal”, disse o Prefeito.

Como vem sendo feito desde o mês de junho, o pagamento desta quinta-feira será para todos os servidores exceto os professores, que receberão nesta sexta. Os salários estarão disponibilizados a partir das 13h. O valor total da folha deste mês de julho é de R$ 2.029.979,21 (Dois milhões, vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos). Com o pagamento dos 50% do 13º salário neste mês (R$ 1.259.132,22 – Um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), a Prefeitura de Currais Novos pagou em julho R$ 3.289.111,43 (Três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e onze reais, e quarenta e três centavos).