Prefeitura de Currais Novos abre “Centro de Velório” após décadas sem uso

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU) revitalizaram o espaço do “Centro de Velório” no Cemitério Nossa Senhora de Fátima e abriram o local na manhã desta segunda-feira (10) para que seja utilizado de forma gratuita pela população que necessitar utilizar os serviços. O Centro teve sua construção iniciada no Governo do Prefeito Mariano Guimarães (1963-1969), passou por algumas reformas em gestões como a do Prefeito José Dantas, mas nunca teve utilização efetiva pela população. “O nosso Secretário Lucas Galvão junto da equipe de servidores da SEMOSU realizaram uma pintura, limpeza e recuperação do mobiliário, e a revitalização deste espaço vai diminuir um pouco os cortejos que se deslocam até o cemitério de Nossa Senhora de Fátima”, disse o Prefeito Odon Jr.

Secretários municipais, vereadores e servidores municipais estiveram na solenidade. O Diácono Adaildo Santos fez a benção do espaço. O setor de administração dos cemitérios públicos na Secretaria Municipal de Obras será o responsável pelo Centro.