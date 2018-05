Prefeitura de Campo Redondo arremata prédio onde funciona Hospital Municipal impedindo que espaço fosse leiloado

O prefeito de Campo Redondo, Alessandru Alves (PROS), anunciou em suas redes sociais a suspensão do leilão do antigo prédio da APAMI, onde funciona o Hospital Municipal. Nesta quarta-feira (16) o espaço seria leiloado com avaliação inicial de R$ 95 mil reais para pagamento de dívidas trabalhistas deixadas em gestão passada. “Com muito esforço conseguimos impedir o leilão do prédio da APAMI na Justiça do Trabalho”.

O prefeito disse ainda que conseguiu negociar e adquirir o imóvel para prefeitura e que a população está aliviada pois os serviços de saúde pública estão garantidos. “Na Negociação o valor do imóvel foi adquirido pela Prefeitura de Campo Redondo pelo valor estimado inicialmente no leilão. Desta forma manteremos o atendimento à população e garantimos aos ex-funcionários da APAMI o recebimento do que é seu por direito”.

E finalizou lembrando que essa situação é herança do passado e que sua gestão tem tentado resolver para que a população não sofra as consequências. “Somos cientes que chegamos nesta situação devido a uma gestão desastrosa no passado, mas estamos aliviados e felizes por termos conseguido reverter esta decisão judicial o prédio agora deverá fazer parte do patrimônio do município.”