Prefeitura, CDL e Paróquia realizaram reunião para planejar programação da Festa de Sant’Ana 2017

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (15) no Gabinete Municipal de Currais Novos a primeira reunião de planejamento da Festa de Sant’Ana 2017, evento que este ano celebra sua 209ª edição e que acontecerá entre 16 e 26 de julho e que tem diversos eventos que fazem parte do calendário da festa. Participaram da reunião o prefeito Odon Jr, o vice Anderson Alves, o padre Erivan Primo, a presidente da CDL/Currais Novos, Francisca Felipe (Loura), a secretária municipal de Turismo, Ana Albuquerque, a coordenadora da SEMTUR, Socorro Góes, e representantes da equipe organizadora da festa. “Muito importante a festa de Sant’Ana para nossa cidade pela sua importância histórica, cultural e econômica, e nós temos que mantê-la forte e buscar mais parceiros”, disse o Prefeito Odon Jr. O Padre Erivan Primo comentou sobre a importância da parceria da Prefeitura, CDL e Fecomércio na realização da festa. “A festa tomou grandes proporções e temos que manter o perfil, com uma boa elaboração da programação e termos mais uma festa de paz e harmonia”, disse o padre. Foram discutidas as datas da Feirinha de Sant’Ana, Cavalgada, Missa do Vaqueiro, Festa da Nostalgia, Jantar, entre outros eventos que compõem a programação oficial.