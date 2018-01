Prefeitura abre Chamada Pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Comissão Permanente de Licitação – CPL abriu desde o último dia 28 de dezembro de 2017 a Chamada Pública 005/2017 para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento da clientela estudantil matriculada nas creches e escolas da rede municipal de ensino neste ano letivo de 2018. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá até o dia 29 de janeiro de 2018 às 8h30 no Setor de Licitações da Prefeitura (No prédio do antigo Sesi, no 1º andar, sala 01).

A aquisição dos gêneros cumpre o estabelecido pelas leis nº 8.666/1993, 11.947/2009, 12.188/2010, resoluções nº 26/2013 e 04/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o período compreendido da data da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2018.

Maiores informações pelo telefone (84) 3405-2704. A cópia completa do edital poderá ser solicitada através do e-mail da CPL:licitar.pmcn@gmail.com