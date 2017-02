Prefeitos elogiam nomeação de Ivan Júnior para Recursos Hídricos e acreditam em agilidade no atendimento aos pleitos da seca

Prefeitos e prefeitas associados à Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, bem como o seu presidente, Benes Leocádio, consideram positiva e benéfica para o Estado e para os municípios potiguares a nomeação do ex-prefeito e ex-presidente da FEMURN, Ivan Lopes Junior, para o comando da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH. Na opinião dos gestores, a nomeação é uma decisão acertada do Governador Robinson Faria. Eles avaliam que o Governo ganhará com a chegada de um secretário experiente, com capacidade técnica e vivência municipalista, fundamentais para que as ações da pasta ganhem celeridade, principalmente na dificuldade hídrica extrema vivenciada hoje.

“Ivan Junior é gestor de competência e experiência reconhecida. Conhece os municípios e suas necessidades. Ganha o Governo do RN, com mais agilidade para demandas nas cidades e no campo ”, destacou o presidente da FEMURN, Benes Leocádio, avaliando que a chegada de Ivan somará ao trabalho já realizado pela atual equipe da SEMARH. O Vice-Presidente da FEMURN, prefeito Naldinho, de São Paulo do Potengi, também enalteceu a nomeação: “Ivan alinha o aspecto da ética, do conhecimento da gestão pública, com o sentimento de saber a urgência das demandas nesta estiagem massacrante. Com certeza seremos atendidos com maior rapidez e sensibilidade”, destacou o vice-presidente da FEMURN.

Prefeita de Riacho da Cruz, Bernadete Rego também destacou a importância extrema do viés da experiência municipalista na Secretaria responsável pelas políticas hídricas do Estado. “A seca requer urgência. É preciso alinhar a capacidade técnica à vivência pública. Acerta o Governo que ganhará com o atendimento das demandas reais com maior urgência. Porque quem tem sede não pode esperar”, afirmou a prefeita.

A mesma opinião foi destacada por dezenas de prefeitos e prefeitas num fórum interno da FEMURN, todos apoiando a indicação de Ivan Júnior ao Governo e manifestando expectativa em relação a aceleração das ações de convivência com a seca no interior do Estado.