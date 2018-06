Prefeitos do PSDB opinaram favoravelmente e respaldaram decisão via Executiva sobre alianças

Crédito: jornalista Rodrigo Rafael

Os prefeitos potiguares filiados ao PSDB participaram de reuniões na sede do partido, que fica no bairro Tirol, na tarde desta segunda-feira (25). O foco foi o entendimento de que no pleito de 2018 a agremiação deve se manter em crescimento e fortalecida.

“Para isto é importante que o partido esteja numa coligação que não provoque baixas nos mandatos conquistados e que tenha condições de fazer o partido crescer”, justificou o presidente do PSDB e deputado, Ezequiel Ferreira, salientando que até aqui tem sentido a unidade partidária no caminho de fortalecimento partidário.

Os prefeitos da legenda também estão inseridos nas discussões e apoiam as diretrizes partidárias e deixaram o encaminhamento das decisões para a Executiva Estadual, que foi convocada para a sexta-feira (29).

Ezequiel enalteceu o crescimento partidário do PSDB e como tal não pode refluir em sua postura decisória nas coligações partidárias que se aproximam. “Somos 8 deputados estaduais, um federal (Rogério Marinho) e possibilidade de futuras conquistas com indicações ao senado (Geraldo Melo), à Assembleia (Tiago Almeida) e a Câmara dos Deputados (Sandra Rosado). E fortalecer a nominata com outros partidos como o PR, PP e PSD”, apontou.

Membro da Executiva Estadual do PSDB no Rio Grande do Norte, o prefeito Luís Eduardo, que administra o município de Maxaranguape, na região Metropolitana, defende o apoio do partido a um arco de alianças que também contribua com o crescimento do PSDB. Na sua visão, dos nomes postos para o Governo, o partido que tem a melhor nominata para ajudar ao PSDB crescer é o PSD do governador Robinson Faria.

Daniel Marino, prefeito de Nísia Floresta, salientou que pensar partidariamente é a decisão mais acertada. Serginho Fernandes, prefeito de Serra Negra do Norte, respaldou o pensamento de fortalecer o PSDB, agremiação que ajudou a construir quando militou na ala da juventude partidária há 14 anos.

Neto Mafra, prefeito de Barcelona, concorda com o fortalecimento da estrutura partidária que mantenha a bancada de deputados e com vista a manter a representatividade do PSDB junto ao Executivo.

“Lógico que vamos seguir o projeto partidário”, enfatizou Sueleide Araújo, prefeita de Tenente Laurentino Cruz, salientando que as questões locais sejam respeitadas quanto ao apoio às candidaturas majoritárias. Mesmo pensamento externado por Clécio Azevedo de Bom Jesus. “Estamos fechado com a Executiva partidária e examinaremos a questão local para que for melhor para Bom Jesus majoritariamente”, disse.

O prefeito de Espírito Santo, Fernando Teixeira, salientou que respalda o encaminhamento da decisão da Executiva no sentido de escolher a melhor aliança que fortaleça o partido.

O secretário-geral do PSDB, Rodrigo Aladim, vice-prefeito de Macau, assegurou seguir o pensamento partidário e sugeriu que na definição majoritária o candidato escolhido assuma uma carta compromisso para com as proposições do PSDB.

Também participaram da reunião, os prefeitos Jorginho Bezerra de Tangará e Anteomar Pereira, Babá de São Tomé na região Potengi. “O PSDB terá total autonomia para escolher a melhor aliança que ajude ao partido crescer”, disse Jorginho. Já Babá foi enfático: “Estamos na expectativa para a Executiva encaminhar a tendência que o partido faça o melhor para todos os pré-candidatos e também ajudar aos municípios do interior. Apoiaremos o PSDB”, disse.