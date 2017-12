Prefeito Odon Jr visitou ponto de captação da adutora de Currais Novos na Barragem Armando Ribeiro

Crédito jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e o secretário municipal do Gabinete, Francisco Medeiros, estiveram na tarde desta quarta-feira (06) no ponto de captação da adutora de Currais Novos/Acari na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. O novo ponto de captação, que também servirá para as adutoras Serra de Sant’Ana e Caicó, esta localizada no “ponto quatorze” do reservatório. “Cumprindo o papel de representar nossa população, fomos ver de perto o que está ocasionando a demora da chegada da água em Currais Novos/Acari, Caicó e Serra de Sant’Ana”, disse o Prefeito.

Até a tarde desta quarta, o bombeamento no novo ponto não tinha iniciado por falta da ligação de energia por parte da COSERN, que só chegou ao local no final da tarde. “Ao sairmos do local, um veículo da COSERN estava chegando para realizar a ligação de energia, e então é que se inicia o bombeamento de teses na nova captação”, comentou Odon Jr.