Prefeito Odon Jr visitou obra de construção da UBS do bairro Radir Pereira

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Lucas Galvão, visitaram na tarde desta terça-feira (12) a obra de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Radir Pereira, que teve seus serviços retomados após uma nova licitação. A obra está em fase de acabamento na pintura (interna e externa), instalações elétricas, portas e janelas, além do revestimento das salas. “Esperamos que tudo ocorra normalmente e a empresa licitada possa concluir essa obra para inaugurarmos e que será de grande importância para a população deste bairro”, comentou o Prefeito.

A UBS Radir Pereira é do tipo I de acordo com o Ministério da Saúde, e contará com sala de recepção e espera, banheiros masculino e feminino, consultório médico e odontológico, sala de vacinas, copa, dentre outros espaços.