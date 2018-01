Prefeito Odon Jr visitou Escola Municipal “Gilson Firmino” nesta quinta-feira, 11

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, esteve na manhã desta quinta-feira (11) na Escola Municipal “Gilson Firmino” para acompanhar os serviços de reparo que estão sendo realizados na instituição, além da construção de uma cisterna de 18 mil litros. O Secretário Municipal de Educação, Jorian Santos, o coordenador da SEMEC, Luiz Antônio, e a vice-diretora da escola, Ana Paula, também acompanharam a visita.

Com cerca de 300 alunos, entre estudantes do 1º ao 9º ano e EJA – Educação de Jovens e Adultos, a Escola Municipal “Gilson Firmino” passará por alguns reparos em sua estrutura, como a fixação de cerâmicas nos banheiros, além da pintura. A cisterna, construída com recursos do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola e com mão de obra da Prefeitura, será de grande importância para a escola. Ao final da visita, o Prefeito Odon Jr conversou com alguns moradores do bairro Dr. José Bezerra e ouviu algumas reivindicações.