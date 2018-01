Prefeito Odon Jr visita obra de expansão na Escola Municipal Professora Socorro Amaral

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Referência no ensino de crianças e jovens no bairro Paizinho Maria, a Escola Municipal “Professora Socorro Amaral” completará 30 anos de serviços à educação neste ano, e com a crescente procura de pais para matricularem seus filhos, a instituição está ganhando uma expansão desejada há muitos anos. O Prefeito Odon Jr e o secretário municipal do Gabinete, Francisco Medeiros, estiveram na escola na manhã desta terça-feira (09) e conferiram os serviços que estão sendo realizados como a construção de duas salas e dois banheiros, além da recuperação da iluminação.

De acordo com o vice-diretor, Edimilson Pereira, a escola já teve toda a iluminação recuperada e agora está recendo a obra de ampliação. “Este era um sonho antigo e nós só temos que agradecer a Prefeitura e Secretaria de Educação por esta ação”, disse o vice-diretor. Para 2018, a EMPSA deverá ampliar o número de alunos, passando dos 400. “Esta é uma escola referência na nossa cidade e nosso dever é sempre poder contribuir com estas ações importantes”, disse o prefeito Odon Jr.