Prefeito Odon Jr visita obra de construção da Passagem Molhada do bairro Alto de Santa Rita

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O bairro “Alto de Santa Rita” em Currais Novos está recebendo uma importante obra de mobilidade para os moradores e motoristas que trafegam na localidade, a construção de uma “Passagem Molhada”, que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal com recursos próprios e foi uma das reivindicações apresentadas pelos moradores nas discussões do “Orçamento Participativo” do ano passado. O Prefeito Odon Jr esteve no bairro na manhã desta quinta-feira (11) e acompanhou os serviços realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOSU.

“Muito importante esta passagem molhada para a comunidade do Alto de Santa Rita, obra esta que era reivindicada há alguns anos e que está sendo construída com recursos próprios do município”, comentou o Prefeito, ressaltando que mesmo num período crítico nas finanças do município, do Estado e do País, a Prefeitura de Currais Novos tem realizado algumas obras importantes, como a construção de praças, canteiros, e revitalização de diversos espaços públicos.