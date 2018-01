Prefeito Odon Jr visita nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura, no antigo “Caça e Pesca”

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, visitou na manhã desta segunda-feira (15) a nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SEMAAB), que está funcionando no prédio do antigo “Caça e Pesca”. A sessão do prédio para o município se deu por uma decisão judicial de 2017. “O município vai continuar lutando na justiça pela manutenção dessa área na posse da Prefeitura, pois a mesma servirá para diversas ações coletivas em Currais Novos”, comentou o Prefeito. A Secretária da SEMAAB, Fátima Barros, e os coordenadores Nilton Oliveira e Diana Almeida, acompanharam a visita.

Após serviços de reforma na estrutura além da construção de 3 salas, o prédio também conta com espaço para reuniões. Na área verde, a equipe da SEMAAB está iniciando o plantio de diversas variedades de mudas frutíferas que contribuirão com a retomada da fruticultura nas comunidades rurais. Os vereadores Ausônio e Tércia Lêda, que são membros do Grupo Escoteiro Monsenhor Paulo Herôncio, também estiveram no local, que servirá para algumas atividades do grupo em parceria com as ações de educação ambiental da Secretaria.