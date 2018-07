Prefeito Odon Jr se reuniu com Secretária Estadual da Segurança Pública Sheila Freitas

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta segunda-feira (09) em Natal, com a Secretária Estadual da Segurança Pública, Sheila Freitas, onde apresentou algumas reivindicações importantes para Currais Novos e discutiu sobre o planejamento de segurança para a Festa de Sant’Ana, que deverá contar com equipamentos e reforço no efetivo. O encontro também contou com as presenças do Major Moacir (3ª CIPM), vereador Ezequiel e do Cabo Nilson.

“Além destas pautas, também conversamos sobre o Curso de Formação de Sargentos e o Projeto de Videomonitoramento para Currais Novos que serão de grande importância para a nossa segurança”, comentou o Prefeito Odon Jr.