Prefeito Odon Jr se reuniu com diretor geral do IFRN Currais Novos nesta quinta-feira, 02

Ampliar a parceria da Prefeitura de Currais Novos com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN/Campus Currais Novos, foi uma das discussões que o Prefeito Odon Jr e o Diretor Geral do campus local, Andreilson Oliveira, tiveram em reunião na manhã desta quinta-feira (02) no Gabinete Municipal. O vice-prefeito e ex-aluno da instituição, Anderson Alves, a secretária municipal de turismo e desenvolvimento econômico, Ana Albuquerque, e a coordenadora de extensão do IFRN Currais Novos, Cristiane de Brito Cruz, participaram da reunião. “O IFRN é um patrimônio de Currais Novos, e quanto mais ele expandir melhor para nossa cidade e região”, disse o Prefeito Odon Jr, ressaltando a parceria do instituto com a Prefeitura em diversas ações e projetos. O Diretor do Campus Currais Novos apresentou algumas demandas ao município, como a extensão da rede de iluminação na via de acesso ao campus e a parceria no programa de estágios.