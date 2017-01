Prefeito Odon Jr se reuniu com Comissão de Agentes de Saúde e Endemias

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta segunda-feira (09) no Gabinete Municipal, com uma comissão de Agentes de Saúde e Endemias para discutir algumas pautas importantes da categoria. A reunião contou com a presença da secretária municipal de saúde, Rosário Bezerra, e do secretário do gabinete municipal, Francisco Medeiros. Odon Jr disse que irá mudar o modelo de gestão para otimizar as ações e projetos da Prefeitura. “Sabemos das dificuldades financeiras do município e iremos trabalhar muito para atravessar essa crise”, disse o prefeito. Sobre o trabalho dos agentes, Odon Jr disse que o município através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) está construindo um Plano de Contingência contra a Dengue. “É importante a parceria com vocês para realizarmos ações importantes de combate à Dengue”, disse o prefeito. A comissão discutiu os incentivos, a reativação do projeto de teatro e a realização de cursos técnicos para os servidores da categoria. “Estamos traçando um plano de educação permanente na secretaria e estamos atentos às reinvindicações”, disse Rosário, que aproveitou para lembrar que desde a primeira semana de gestão está realizando visitas às Unidades Básicas de Saúde da zona rural e urbana para conhecer as equipes.