Prefeito Odon Jr se reuniu com atletas currais-novenses que participarão da São Silvestre

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, recebeu na manhã desta quinta-feira (28) a visita dos atletas Mikaellen Pricilla e Anderson Crisostomo, que representarão o município na 93ª edição da Corrida de São Silvestre, a mais famosa maratona do país, que acontecerá no próximo dia 31 de dezembro em São Paulo. O treinador Francisco Hipólito Bezerra também participou do encontro. Para o Prefeito Odon Jr, a participação dos atletas na competição é motivo de orgulho. “Desejo sucesso e um bom resultado pra vocês na corrida”, disse o Prefeito, que ressaltou a importância do projeto de iniciação ao atletismo, apoiado pela Prefeitura, além do trabalho realizado pelo projeto “Guerreiros do Sertão”, que incentiva a prática do esporte.

Na edição de 2016, Mikaellen se classificou em 38ª no geral, sendo a 1ª na fixa etária de 20/24 anos. O atleta Anderson Crisostomo foi o 45º na classificação geral da São Silvestre do ano passado, sendo o 11º na faixa etária entre 30/39 anos.