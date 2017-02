Prefeito Odon Jr se reúne com secretários municipais e vereadores para discutir projetos e prioridades para Currais Novos

Diálogo permanente e um bom relacionamento entre os poderes executivo e legislativo de Currais Novos serão um dos pontos primordiais que a gestão do Prefeito Odon Jr e Vice Anderson Alves, e os secretários municipais, terá em relação aos vereadores do município, parceria esta que de acordo com o prefeito em reunião na manhã desta quarta-feira (15), disse ser importante para o desenvolvimento de Currais Novos. “Vim da Câmara Municipal e sei a importância do papel do vereador, e como Prefeito buscarei sempre ter uma boa sintonia e parceria para podermos somar esforços em prol do desenvolvimento de Currais Novos”, disse Odon Jr. Participaram da reunião os vereadores João Neto, Zefinha Moura, Tércia Leda, Rady Dias, Wilton da Silva, Ezequiel Pereira, Ausônio Talis, Edimilson Sousa, Leilza Palmeira, Celinha Medeiros e Sebastião Cabral. Os vereadores Adailson Pereira e Professor Marquinhos justificaram a ausência. O prefeito Odon Jr lembrou que o plano de governo para os próximos anos teve como base o diálogo com a população e os anseios do povo, e comentou sobre as dificuldades encontradas neste início de governo, mas que esforços estão sendo tomados para sanar os problemas. Odon Jr também aproveitou para destacar os recursos de emendas parlamentares que estão sendo liberados e aprovados para o município, que serão de grande importância para saúde, educação, ação social, e obras como pavimentação e drenagem de ruas. O Vice-Prefeito Anderson Alves comentou que a reunião foi muito importante pois mostra o quanto a gestão municipal quer manter um bom relacionamento com a Câmara. “Estamos enfrentando momentos difíceis, mas o diálogo e a união são importantes para vencermos”, disse Anderson. Para o Presidente da Câmara, João Neto, “é muito importante a parceria da prefeitura com a Câmara e disponibilidade dos secretários em ajudar”.