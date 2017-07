Prefeito Odon Jr se reúne com cúpula de segurança do RN

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta quinta-feira (13) com a Secretária Estadual de Segurança Pública do RN, Sheila Freitas, para definir as ações de segurança que serão realizadas durante as festas de Julho, além de solicitar mais ações efetivas para o município durante todo o ano.

A reunião também contou com a participação do secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Adaildo Santos; do Subsecretário Estadual de Segurança; Comando Geral da Polícia Militar; Corpo de Bombeiros; Delegado Geral, Delegado Regional e Delegado de Currais Novos; Policiamento de Trânsito e equipe da SESED. Durante a reunião, a Secretaria apresentou o plano de trabalho que será realizado na Vaquejada e Festa de Sant’Ana. O Prefeito reafirmou o compromisso e apoio da Prefeitura às ações e disse que é “muito importante a parceria com as forças de segurança”.

..