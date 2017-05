Prefeito Odon Jr se reúne com CAERN, DNOCS, Ministério Público Estadual e Federal para buscar soluções emergenciais para o abastecimento de Currais Novos

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, participou na manhã desta quinta-feira (11) na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte em Natal, de reunião com representantes da CAERN, DNOCS, Ministério Público Estadual e Federal, onde se discutiu soluções emergenciais e provisórias para o iminente colapso no abastecimento d’água no município. A empresa executora da obra da adutora de engate rápido, a GAID Construções, também participou da reunião. De acordo com a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente (CAOP-MA), Fernanda Guerreiro, em notícia publicada no site do MPE RN, “todos os órgãos presentes e a empresa chegaram ao entendimento para esta medida de caráter provisório, mas emergencial, integrando as adutoras de Serra de Santana, de Caicó e a de Currais Novos”, lembrando também que a obra da adutora de Currais Novos está à 2% de ser finalizada.

Para o Prefeito Odon Jr, essa foi a reunião mais importante e concreta para a busca de uma solução e alternativa para o abastecimento de água de Currais Novos e também de Acari. “Parabenizo a iniciativa do Ministério Público Estadual e Federal que também estão preocupados com o abastecimento de água em nosso município, e como Prefeito vou continuar cobrando e acompanhando essa luta que deve ser de todos”, disse o Prefeito Odon Jr.

Na reunião, a GAID, de acordo com a notícia do MPE, informou que um dos trechos da adutora de engate estará apto para operacionalização até a próxima segunda-feira (15), e o DNOCS se comprometeu em informar à CAERN a possibilidade de até o dia 19 iniciar os testes no trecho. A nota ainda informa que “após 30 dias do início dos testes, o DNOCS e a GAID deverão informar ao Ministério Público Federal como está a situação para que a obra seja recebida provisoriamente pelo próprio DNOCS”.

Também participaram da reunião, o Secretário Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ivan Júnior; o diretor-Presidente do Instituto de Gestão das Águas do Estado do RN (Igarn), Josivan Moreno; o diretor-presidente da CAERN, Marcelo Toscano; o Procurador do Município de Currais Novos, Adriano Brandão; a Promotora de Justiça da Comarca de Currais Novos, Mariana Barbalho; a Procuradora da República em Caicó, Maria Clara Brito; além de representantes do IDEMA, DNOCS, e o professor João Abner.