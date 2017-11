Prefeito Odon Jr sanciona lei que institui “Dia Municipal do Evangélico” neste 31 de outubro

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, sancionou a Lei 3.340 de 04 de Outubro de 2017 que institui o “Dia Municipal do Evangélico” no calendário de eventos oficiais do município. O projeto de lei 018/2017 é de autoria do vereador Sebastião Cabral de Lima. De acordo com a lei, neste dia 31 de outubro as igrejas cristãs evangélicas promoverão atividades com a finalidade de expandir e se comemorar a referida data.

Hoje, 31 de outubro, é celebrado os 500 anos da Reforma Protestante que aconteceu em 1517 na Alemanha quando o teólogo Martinho Lutero fixou na Igreja de Wittenberg as “95 Teses” da reforma. Lutero revolucionou o cristianismo com o conceito de “salvação” ao afirmar que o cristão somente teria seu espaço no céu com a graça de Deus, e não pelo comércio de indulgências, que era comum na época.