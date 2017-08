Prefeito Odon Jr recebeu Prefeito de Picuí/PB, Olivânio Remígio, na manhã desta quarta, 09

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, recebeu na manhã desta quarta-feira (09) no Gabinete Municipal, a visita do Prefeito de Picuí/Paraíba, Olivânio Remígio, que estava acompanhado do vereador Ranieri Ferreira, e dos assessores Adriano Leite e Patrício. O Vice-Prefeito de Currais Novos, Anderson Alves; a vereadora Tércia Lêda; e os secretários municipais Francisco Medeiros (Gabinete Municipal), e Ronaldo Gomes (Fundação Cultural), também participaram da conversa.

O encontro, de acordo com Olivânio, teve como objetivo a troca de informações e experiências exitosas realizadas pelas duas gestões nestes primeiros 08 meses de governo. Eleito para seu primeiro mandato, Olivânio disse que uma das grandes ações realizadas em Picuí é o projeto de manejo de resíduos sólidos e orgânicos, além da realização do “Orçamento Participativo”. “Muito importante esta troca de experiências e em breve irei a Picuí para conhecer os bons projetos desenvolvidos pelo Prefeito Olivânio”, disse Odon Jr.