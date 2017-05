Prefeito Odon Jr está em Brasília e se reunirá com parlamentares do RN para pedir emendas importantes para Currais Novos

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, está em Brasília (DF) onde participa durante toda esta semana de uma intensa agenda de visitas à Ministérios e reuniões com parlamentares potiguares para pedir recursos importantes para o município. Os secretários municipais Francisco Medeiros (Gabinete) e Lucas Galvão (Obras e Serviços Urbanos) acompanham o Prefeito na agenda administrativa na capital federal.

Nesta terça-feira (16), o Prefeito Odon Jr se reuniu com a Senadora Fátima Bezerra, onde na ocasião agradeceu à parlamentar pelas emendas colocadas para Currais Novos em 2017, como R$800 mil para pavimentação, R$290 mil para o Esporte, e R$ 300 mil para o incremento da saúde. A Senadora também se comprometeu em uma nova emenda para 2018. “Outra pauta tratada na reunião foi sobre o IFRN e UFRN de Currais Novos, onde pedimos o apoio da Senadora em projetos para as duas instituições”, disse o Prefeito Odon Jr, lembrando que a Senadora Fátima, que atualmente presidente a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, também se comprometeu a continuar cobrando a conclusão da adutora de Currais Novos junto ao Ministério da Integração. “Nesta quarta-feira (17) vamos continuar levando pleitos de Currais Novos para a Bancada Federal do Rio Grande do Norte”, comentou o Prefeito Odon Jr.