Prefeito Odon Jr e Vice Anderson visitaram comunidades rurais nesta terça-feira, 24

Com a proposta de um mandato participativo durante a gestão municipal, o Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e o Vice-Prefeito Anderson Alves, realizaram na manhã desta terça-feira (24) reuniões em duas comunidades rurais, Povoado Cruz e Maniçoba, para ouvir as demandas da população e discutir as prioridades. O secretário do Gabinete Municipal, Francisco Medeiros, a Secretária Municipal de Agricultura, Fátima Barros, o coordenador da SEMAAB, Nilton Oliveira, e a coordenadora de recursos hídricos, Diana Moreira, participaram dos encontros. O vereador Ezequiel esteve presente no encontro no Povoado Cruz.

No Povoado Cruz, Odon Jr e Anderson Alves conversaram com a população sobre diversos temas, principalmente recursos hídricos e saneamento básico. “Estamos construindo um modelo de gestão participativa e indo até as comunidades para eleger as prioridades”, disse o prefeito Odon Jr. “Estamos sendo realistas e sinceros com a população e mostrando a real situação do município”, comentou o prefeito. Entre outros assuntos abordados na reunião, temas como segurança, iluminação pública, transporte dos universitários, geração de emprego e recuperação de estradas. Na comunidade Maniçoba, os moradores apresentaram como prioridades o abastecimento d’água e o atendimento médico. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (SEMAAB), serão realizadas reuniões nas comunidades rurais para discutir com a população as demandas de cada uma e planejar melhor as ações.