Prefeito Odon Jr e Vice Anderson reuniram secretários para avaliar primeiro mês da gestão municipal

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, realizaram na tarde de ontem (02) reunião com todos os secretários municipais para avaliar o primeiro mês de gestão à frente do executivo municipal. “Esta é uma missão que temos que enfrentar com muita capacidade e tolerância, e quando eu vou à rua sinto uma resposta positiva das pessoas quanto a nossa gestão”, disse o Prefeito Odon Jr, lembrando que sua gestão abriu um grande diálogo com a população neste primeiro mês e que já foi possível dar respostas positivas ao povo. “A população está entendendo que temos uma nova forma de governar, um novo modelo de gestão”, comentou o Prefeito, agradecendo o empenho e dedicação da equipe. O Vice-Prefeito Anderson Alves ressaltou a sintonia da equipe da gestão municipal. “A percepção é muito positiva nestes primeiros dias de gestão e conseguimos mudar muita coisa”, comentou Anderson.