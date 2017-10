Prefeito Odon Jr destaca ações emergenciais em audiência pública sobre a crise hídrica em Currais Novos

Aconteceu na manhã desta terça-feira (10) na Câmara Municipal de Currais Novos, audiência pública sobre a crise hídrica e abastecimento do município, discussão proposta pelo vereador Rady Dias e que contou com a presença do Prefeito Odon Jr, vereadores, secretários municipais, imprensa, do diretor local da CAERN, Adelson Santos, e representantes de intuições e população. O Prefeito Odon Jr apresentou um histórico de solicitações aos órgãos estaduais e federais para que ações emergenciais fossem tomadas no município com o intuito de amenizar a falta d’água, assim como a luta pela conclusão da obra da adutora de engate rápido. “A luta é de todos e a cidade não pode parar diante dos obstáculos”, comentou o Prefeito Odon Jr, afirmando que a construção de uma adutora definitiva vinda da Barragem de Oiticica será fundamental para o futuro da cidade.

Sobre as dificuldades enfrentadas pela CAERN para o abastecimento de Currais Novos, Adelson lembrou que a expectativa era que a água do Dourado abastecesse a cidade até março deste ano. “Superamos todas as expectativas e com muito trabalho conseguimos abastecer a cidade até o dia 27 de setembro”, comentou. A Secretária Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SEMAAB), Fátima Barros, apresentou aos vereadores e população o Plano Estratégico de Abastecimento do Município, que conta com 53 chafarizes e poços tubulares, além da “Operação Vertente” da Defesa Civil Estadual. “Estamos abastecendo 98% destes chafarizes e nossa expectativa é que todos possam ser atendidos o quanto antes”, disse a Secretária. Cada Chafariz, de acordo com o Plano, é abastecido diariamente com 5 mil/litros de água, o que corresponde à 150 mil litros de água fornecida por mês por cada um. Entre outras ações apresentadas, destaque para a limpeza e recuperação de poços que já estão sendo realizadas, além da solicitação para a perfuração de mais poços na cidade.