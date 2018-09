Prefeito Odon Jr caminhou com seus candidatos Francisco (Dep. Estadual) e Caramurú (De.Federal) por ruas de Currais Novos

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, caminhou ao lado dos seus candidatos à Deputado Estadual, Francisco do PT, e à Deputado Federal, Caramurú Paiva, por ruas dos bairros JK e Dr. José Bezerra de Araújo na noite de ontem (11). Diversos apoiadores acompanharam a caminhada e reafirmaram o apoio aos candidatos do Prefeito Odon Jr. Durante a caminhada, o Prefeito Odon Jr prestou contas de seu trabalho à frente do executivo municipal, e citou obras realizadas pelo seu governo nos dois bairros, como o Ginásio Poliesportivo do bairro Dr. José Bezerra de Araújo, melhorias na Quadra do Largo Jr. Toscano e Praça de Skate, melhoria na iluminação pública, calçamento da Rua do Berilo, Construção do Centro de Múltiplo Uso do Bairro Dr. José Bezerra e a retomada da Obra do Teatro Municipal. Na caminhada, o Candidato à Deputado Federal Caramurú Paiva recebeu o apoio do Vereador Edimilson Sousa, o mais votado nas eleições de 2016.

“É muito importante que eu tenha Deputados comprometidos com Currais Novos e com nossa gestão, por isso é importante votar em Francisco do PT 13222 para Deputado Estadual e Caramurú 1313 para Deputado Federal”, comentou. O Prefeito Odon Jr também destacou a importância de votar em Haddad Presidente (13), Fátima Governadora (13), e Zenaide Maia (313) e Alexandre (131) para o Senado.