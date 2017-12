Prefeito Odon Jr apresenta ações realizadas pela Prefeitura em 2017 aos moradores do Paizinho Maria

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, ao lado dos secretários municipais e servidores, apresentou na noite desta quinta-feira (28) aos moradores do bairro Paizinho Maria, as ações realizadas pela Prefeitura Municipal em 2017, encontro este que faz parte do projeto “Calçada Cidadã”, que acontecerá em todos os bairros como forma de prestar contas à sociedade currais-novense do trabalho desenvolvido pela gestão municipal ao longo do ano.

Na conversa com os moradores, o Prefeito destacou algumas ações no bairro, como a conclusão do calçamento da Rua Tota Construtor e Benedito Gonçalves, a construção do muro da Creche, mutirões de limpeza, reforma e abertura do Centro de Velório, investimento em iluminação pública e na instalação de uma nova rede de postes na entrada do bairro, entre outras ações. O Prefeito também enfatizou o trabalho dos profissionais da UBS Expedito Araújo, que é referência em saúde para crianças e recém-nascidos, assim como sobre a qualidade do ensino na Escola Municipal Professora Socorro Amaral. “Agradeço a parceria e acolhimento dos moradores do bairro Paizinho Maria com a nossa gestão. Nós insistimos e acreditamos no modelo de gestão democrática e participativa, e vamos realizar novas reuniões em outros bairros e comunidades do município”, comentou o Prefeito Odon Jr.