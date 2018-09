Prefeito Odon Jr ao lado de Francisco e Caramurú realizaram mobilizações em Currais Novos nesta quarta, 19

Ao lado dos seus candidatos à Deputado Estadual, Francisco do PT 13222, e à Deputado Federal, Caramurú Paiva 1313, o Prefeito Odon Jr participou de mobilizações populares em Currais Novos durante esta quarta-feira (19), visitando as comunidades rurais do Maxinaré e Catunda, além de caminhada no Conjunto Gilberto Lins, no bairro Alto de Santa Rita, sendo esta a maior caminhada da campanha política em Currais Novos neste pleito de 2018.

Na zona rural, Francisco e Caramurú receberam o apoio dos Presidentes das Associações Comunitárias do Maxinaré, Eliel, e do Catunda, Damiana. O Prefeito Odon Jr agradeceu o acolhimento e à ótima recepção do povo da zona rural aos candidatos que defendem propostas para o campo e para a agricultura familiar. No “Alto de Santa Rita”, os candidatos e o Prefeito foram bem recebidos pela população, que reafirmaram o voto em Haddad Presidente 13 e em Fátima Governadora 13, e nos Senadores Zenaide 313 e Alexandre 131. “É importante o apoio aos nossos candidatos para elegermos novos parceiros para Currais Novos a partir de Janeiro de 2019”, comentou o Prefeito Odon Jr.