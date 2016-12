PREFEITO JOÃO MARIA ASSUNÇÃO FAZ ENTREGA DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na manhã desta quarta-feira (28), o Prefeito João Maria Assunção, fez a entrega oficial de medicamentos e material para a secretaria de saúde do município. Só em medicamentos foram investidos a quantia de mais de 54 mil reais, segundo a secretária municipal de saúde do município Aldejane Medeiros, essa aquisição irá abastecer o hospital e postos de saúde do município pelo período de aproximadamente 03 meses.



É com muito prazer Roberto Paixão, que recebemos das mãos do prefeito Joao Maria assunção, desmentindo de uma vez por todas os boatos de que festa do dia 2 de não ocorreria devido à falta de medicamentos, nós sabemos que o hospital vem funcionado normalmente, não havendo nenhum tipo de dificuldade para o seu funcionamento. Mesmo assim, o prefeito João Maria Assunção encerra o mandato fazendo hoje a entrega de vários medicamentos e insumos e equipamentos para melhorar ainda mais tanto os postos de saúde, como também o hospital. É de grande importância esta ação do prefeito, pois mostra que a gestão foi comprometida com a melhoria do serviço e a qualidade de atendimento a população. Mesmo não continuando na gestão do hospital e também a secretaria mudando o seu comando, pelo menos eles recebem a casa em ordem, todos estão abastecidos e poderão funcionar normalmente e mesmo que não tenham recursos daqui a um ou dois meses, o prefeito João Maria Assunção já garante mesmo saindo do governo, a continuidade dos serviços de saúde a população de Lagoa Nova. Relatou Val Araújo, diretor do hospital municipal.

Estamos neste dia fazendo à entrega de medicamentos e equipamentos a Estou hoje secretaria municipal de saúde, que irá abastecer os postos de saúde e o hospital do nosso município, uma entrega considerável de medicamentos cujo volume representa o consumo de proximamente de dois a três meses. Estão a próxima administração que irá assumir a partir de 1º de janeiro vai receber as unidade de saúde totalmente abastecidas com bastante medicamento, com o investimento estimado em mais de 54 mil reais. Essa é mais uma ação da nossa gestão que mostra o empenho e o compromisso com o povo de Lagoa Nova, fazendo assim que as unidades de saúde funcionem agora e nos próximos meses, pois o nosso compromisso é pautado para a melhoria da qualidade de vida do nosso município. Concluiu o prefeito João Maria Assunção.

Além de medicamentos, foi adquirido pela gestão do prefeito João Maria, material permanente como; 5 computadores, 2 TVs Led de 43 polegadas, 4 refrigeradores verticais, 01 raio-x odontológico,03 gabinetes odontológicos, 04 longarinas, 05 birôs, 03 cadeiras de rodas, diversos ar condicionado, 02 macas, 01 gavetário e 02 eletrocardiográfico.