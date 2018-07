Prefeito de Lagoa Nova declara apoio à pré-candidatura de Carlos Eduardo

Eleito em 2016 com 53,97% dos votos, Luciano Santos (MDB), prefeito de Lagoa Nova, no Seridó, a 169 quilômetros de Natal, declarou nesta segunda-feira à noite seu apoio à pré-candidatura de Carlos Eduardo (PDT) a governador do Rio Grande do Norte.

“O Rio Grande do Norte vive uma situação de extrema dificuldade e somente Carlos Eduardo tem a capacidade de dialogar com todos e resgatar a governabilidade e os serviços no nosso Estado”.

Lagoa Nova é um dos principais polos turísticos do Seridó, com seu clima frio e seus festivais de inverno mas sofre com problemas na saúde, segurança pública e infraestrutura. “Tomo a decisão mais correta. Carlos Eduardo acertou em Natal e será um grande governador“, afirmou Luciano.