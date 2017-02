Prefeito de Currais Novos e o de Frei Martinho/PB discutem projeto da estrada que liga as duas cidades

Um sonho antigo de Currais Novos/RN e Frei Martinho/PB, a construção da infraestrutura asfáltica que poderá ligar as duas cidades, foi pauta de discussão entre os prefeitos Odon Jr e Aguifaildo Lira Dantas na manhã desta quinta-feira (09) no Gabinete Municipal de Currais Novos, encontro que também contou com a presença dos vices-prefeitos e vereadores de Currais Novos e Frei Martinho/PB, Anderson Alves e Tião Pinto, e Zefinha Moura e Rodolfo Morais, respectivamente.

O prefeito de Frei Martinho destacou os projetos de expansão na malha rodoviária da Paraíba nos últimos anos e a importância da parceria com Currais Novos para a busca por esta obra tão importante para os dois municípios. “Temos uma afinidade histórica e a união das forças políticas é importante para avançarmos neste projeto”, disse Aildo Lira. Para o prefeito curraisnovense, que tem raízes familiares próximas à Frei Martinho, a construção da estrada será “um novo elo para o desenvolvimento na região”. “Vamos buscar parcerias, apoio dos nossos governadores e dos políticos para lutar por esta obra”, comentou Odon Jr, que aproveitou para discutir a parceria com o Prefeito de Frei Martinho na recuperação da estrada vicinal que liga as duas cidades.