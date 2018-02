Prefeito de Caicó é chamado de plagiador após ‘copiar’ discurso de prefeito baiano

Fonte: Igor Jácome, G1 RN: (Foto: Câmara Municipal de Caicó/Divulgação)

Uma palavra deixada no discurso do prefeito Robson Araújo (PSDB), foi suficiente para gerar constrangimento e polêmica durante a abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Caicó – cidade da região Seridó potiguar. É que, em determinada parte do texto, os caicoenses, como são conhecidos os mais de 62 mil habitantes do município, foram chamados de soteropolitanos (gentílico usado para quem nasceu ou vive em Salvador).

Após encontrarem o erro, vereadores e outras pessoas que estavam na Câmara e receberam o texto impresso encontraram várias semelhanças entre a fala de Robson e o discurso lido pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), na abertura do ano legislativo da capital baiana em 2015. Eles acusaram o prefeito de plágio.

Procurada, a equipe do prefeito Batata, como Robson Araújo é conhecido, confirmou que ele usou o texto do prefeito de Salvador para “formatar” o seu discurso, mas negou plágio.

A leitura aconteceu na última segunda-feira (19). Desde então, o assunto é muito comentado pela população da cidade. A estudante Carla Murielli de Medeiros, de 27 anos, considerou a situação engraçada e constrangedora, ao mesmo tempo. “Uma pessoa que tem um cargo tão importante fazer um papel desse, é engraçado”, diz.

O G1 comparou os dois textos, disponibilizados no site da prefeitura de Salvador e no site da Câmara Municipal de Caicó. Em alguns trechos, há parágrafos praticamente iguais.