Prefeito atende mais um pedido do Conselho Municipal de Saúde

Em reunião do Conselho Municipal de Saúde de Currais Novos com as presenças do secretário municipal de saúde, secretário de obras, do vice- prefeito e de Dedé Santos do setor de endemias, o conselho solicitou a

contratação de 4 pessoas para a limpeza dos rios, evitando a proliferação de muriçocas e outros mosquitos transmissores de doenças. O secretário de Obras informou de imediato a contratação dos responsáveis pela limpeza. O Conselho Municipal de Saúde, que tem como presidente o Sr. Francisco Lins (Chiquinho) e conselheiros abnegados veem lutando para a excelência da saúde em Currais Novos. O prefeito Odon Jr, tem ouvido as reclamações e direcionado a resolução dos problemas.