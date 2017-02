Prefeita de Ouro Branco pode ter perdido o mandato

A coligação Filhos da Terra já está de olho nos prazos do processo eleitoral AIJE 0000151-71.2016.6.20.0023, com a sentença pela procedência de prática de abuso de poder político por parte da investigada Maria de Fátima Araújo da Silva, publicada dia 10/02/2017 no Diário da Justiça Eletrônico, o último dia para interposição de recurso se venceu nesta segunda-feira (13/02/2017). Após certidão de transitado em julgado, a prefeita com diploma cassado pode deixar a prefeitura nas próximas horas, para assumir o Presidente da Câmara Genildo Medeiros, devendo ser realizado novo pleito suplementar em Ouro Branco, para preenchimento do cargo de prefeito e vice-prefeito.

Blog do Robson Pires