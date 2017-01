Prefeita de Equador é eleita presidente da Amso

A prefeita de Equador, Noeide Sabino, foi eleita nessa quarta-feira,04, presidente da AMSO – Associação dos Municípios do Seridó Oriental, com sede no município de Currais Novos. Primeiro vice-presidente, Maria de Fátima Araujo da Silva e segundo vice-presidente, Luciano Silva Santos.

O Conselho Fiscal ficou constituído por Maria das Graças Medeiros de Oliveira, Alexandre Carlos de Medeiros Dantas e Hudson Pereira de Brito. Os suplentes são: Gilson Dantas de Oliveira, Isaias de Medeiros Cabral e Marcia Rejane Guedes Cunha Nobre.

A prefeita foi acompanhada pelos vereadores e seus secretários municipais e recebeu o apoio da maioria dos prefeitos que compõem a AMSO.

Um dos principais temas da luta de Noeide Sabino será a união cada vez maior dos prefeitos em torno do fortalecimento da AMSO e a busca de parceiros nas várias esferas.

A AMSO é composta pelos municípios de Equador, Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Cerro Corá, Currais Novos, Campo Redondo, Florânia, Ouro Branco, Parelhas, São Vicente, Santana, Santana do Matos, São Fernando, Lagoa Nova e Tenente Laurentino.