Praças e canteiros estão sendo revitalizados com novo projeto de arborização e paisagismo

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O setor de paisagismo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Currais Novos está realizando um belíssimo projeto de revitalização de praças e canteiros através da arborização e paisagismo com o plantio de mudas nativas e plantas ornamentais. De acordo com a coordenadora do setor, Leonor Guimarães, algumas mudas de árvores foram adquiridas em parceria com o IDEMA e outras estão sendo produzidas na própria secretaria. “Nosso objetivo é arborizar as praças e canteiros com árvores que propiciem sombra, assim como embelezar nossos espaços públicos com plantas ornamentais”, disse.