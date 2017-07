Potiguares divulgam campanha da Assembleia Legislativa do RN em evento no RJ

A Miss RN Mundo 2017, Clarissa Matias, e o Mister RN 2017, Leonardo Nobre, vão atuar como multiplicadores da campanha institucional da Assembleia Legislativa “Doe órgãos, salve vidas”. Os representantes potiguares levarão o chamado da campanha lançada nesta semana durante audiência pública de autoria do deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), para a cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde participarão do Concurso Nacional de Beleza (CNB).

Desde 2006 o CNB incentiva o apoio e desenvolvimento de projetos sociais e a beleza integral, não apenas física, como aspecto essencial na hora da escolha de uma representante nacional, estadual, regional ou municipal.

“Maior orgulho e satisfação em poder ser embaixador de uma campanha tão importante para o nosso estado. O Rio Grande do Norte possui um dos piores índices entre os estados do país no que diz respeito a doação de órgãos, um gesto tão simples e que pode transformar a vida de tanta gente. Doe órgãos, salve vidas e leve esperança a quem se encontra numa fila de transplante. Estou feliz de verdade em poder ser parte disso”, declarou o Mister RN 2017, Leonardo Nobre.

A nova campanha, veiculada em mídias tradicionais, digitais, móveis e fixas, como outdoors e back bus (ônibus), explica como pode ser feita a doação, quando é indicado e orienta a família com informações que ajudam a desmistificar o tema, como a aparência física após o procedimento e os custos para arcar com a doação, que não existem.

Mais da metade das famílias de potenciais doadores de órgãos no Rio Grande do Norte se recusa a liberar a doação. A quantidade está acima da média nacional, que já é alta. Enquanto que o índice nacional é de 43% de recusa familiar, no RN é de 52%.

Atualmente, o Rio Grande do Norte realiza transplantes de rins, córnea, e medula óssea. A lista ativa de espera para o transplante renal conta com um total de 151 pacientes inscritos. Já a lista de espera por um transplante de córnea é de 123 pacientes e 22 pacientes aguardando um transplante de medula óssea.