Portal da Transparência confirma o rombo de 17 milhões aos cofres públicos de Caicó

O prefeito afastado de Caicó, Batata Araújo, desafiou o prefeito interino Marcos do Manhoso e a equipe de finanças do município a provarem que seu primeiro ano de gestão tenha deixado um rombo milionário em “restos a pagar”. A soma dos valores destacados chega ao valor global de mais de R$ 17,7 milhões de reais.

Em documento disponível no portal da transparência do município, postado com autorização do então prefeito Robson Araújo, pelo contador Necésio Medeiros de Oliveira e pela presidente da CCI Maria Aparecida Lopes, postado em janeiro deste ano de 2018, o detalhamento dos restos a pagar está explícito.

O prefeito afastado disse que renunciaria se o prefeito interino provasse o que está estampado desde ontem na imprensa, o rombo milionário de R$ 17,7 mi, e se não provasse nada, que Marcos do Manhoso renunciasse, mas o Portal da Transparência foi bem claro, inclusive assinado pelo prefeito afastado (Batata).