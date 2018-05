População de Nova Cruz participa ativamente do segundo dia do Assembleia e Você

Crédito das Fotos: João Gilberto



A dona de casa Josenira Bezerra da Silva acordou cedo na manhã desta quinta-feira (10) para ir ao centro da cidade, em Nova Cruz, aproveitar o segundo dia de ação do projeto “Assembleia e Você”, desenvolvido pelo Legislativo Estadual com o intuito de oferecer serviços gratuitos de cidadania, assistência social, lazer, educação e saúde à população, além de atendimentos e orientações ao consumidor. A aposentada, que aguardava receber uma nova via da Carteira de Identidade, comemorou a presença da Assembleia Legislativa em seu município.

“Essa ação é uma excelente oportunidade de acesso à uma variedade de serviços essenciais à população. Além da emissão de documentos, também é possível aproveitarmos os atendimentos médicos disponíveis, evitando as filas de espera e os custos das consultas na rede particular”, é assim que a dona de casa define o programa da Assembleia Legislativa.

Instalado desde a manhã de quarta-feira na cidade, o projeto segue promovendo atendimentos à população da região Agreste durante todo o dia de hoje. Dentre os serviços disponibilizados, constam ações como emissão de carteiras de identidade, corte de cabelo (em parceria com o SENAC), além de atividades educativas, recreativas e culturais. Na área da Saúde, estão sendo oferecidos, atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, ginecologia e nutrição.

Assim como Josenira, quem também não perdeu tempo e correu para aproveitar os serviços do “Assembleia e Você” foi a também dona de casa, Graça Oliveira, que recorreu aos atendimentos ortopédicos e cardiológicos oferecidos pelo evento. “Já venho aguardando a consulta com profissionais dessas áreas há anos, mas agora, por meio dessa ação, poderei enfim ser consultada. É um projeto louvável que merece ser ampliado para ser promovido com uma frequência ainda maior na cidade”, disse ela.

Ao lado dela, a aposentada Sonia Maria Paiva cobrou maior atenção da rede pública de Saúde com a pessoa idosa e enalteceu a presença do projeto da Casa Legislativa em seu município. “O idoso carece de uma atenção especial à saúde, mas se formos pagar por todas as consultas que precisamos, não nos restará dinheiro algum para as outras necessidades. Que bom que, com essa ação, podemos usufruir de atendimentos especializados gratuitos”, afirmou.

Um dos responsáveis pelas ações do projeto, Ricardo Fonseca, credita o sucesso do evento à abrangência dos serviços ofertados. “Oferecemos de tudo um pouco para suprir as necessidades mais básicas da população carente”, observa o diretor de Políticas Complementares da Assembleia Legislativa, antecipando que a ação segue em breve para os municípios de Extremoz, Parnamirim, Ceará-Mirim e Lagoa Nova.

Outro serviço bastante demandado pelo “Assembleia e Você” são os atendimentos ao consumidor oferecidos pelo Procon Legislativo. Por meio de sua unidade móvel, o órgão presta esclarecimentos e promove encaminhamentos à consumidores locais, assegurando assim os direitos daqueles que possuem algum conflito enquanto consumidor. Além disso, o órgão também atua junto ao comércio local prestando informações quanto aos deveres inerentes aos fornecedores de produtos, bens e serviços.

MEMÓRIA

Uma novidade nessa edição é a presença do Memorial da Assembleia Legislativa. Com uma mostra que resgata a história de ex-parlamentares representantes da cidade de Nova Cruz, o setor estreia no município a sua nova identidade visual, além do projeto ‘Memória Itinerante’, que apresentará nesta quinta-feira, a partir das 14h, no IFRN local, uma palestra com temática indígena, em alusão ao Dia do Índio, comemorado em abril. “A nossa ideia com a presença do Memorial nos municípios é exercitar a cidadania através de nossa identidade cultural”, argumenta Plinio Sanderson, curador do Memorial da Assembleia.

O projeto “Assembleia e Você” congrega em um só programa diversas ações mantidas pelo Legislativo Estadual, como Saúde, Procon Legislativo, Memorial e a Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais, dentre outros. O programa consiste na promoção de mutirões de cidadania, proporcionando atendimentos nas áreas de ação social, saúde educação, cultura e lazer à população de baixa renda do interior do Estado. Além dos serviços que vêm sendo oferecidos pelo projeto no centro da cidade, o programa também promove ações recreativas junto a estudantes de duas creches municipais.

As ações do projeto “Assembleia e Você” no município de Nova Cruz marcam a terceira edição da ação, que já beneficiou também a população da cidade de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, e de Macau, na região salineira do Estado.