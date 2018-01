Policial militar invade a Governadoria, pede intervenção e ameaça greve de fome

Crédito da foto: Tribuna do Norte

Um cabo da Polícia Militar identificado como Gonçalves invadiu na manhã desta sexta-feira, 5, a Governadoria do Rio Grande do Norte. As informações são da Tribuna do Norte.

Segundo a publicação, o PM diz que só sairá do local após haver uma intervenção no Estado e houver o pagamento dos salários. Ele está fardado e entregou a arma a colegas da polícia após chegar ao local. Ele permanece na recepção do prédio.

Cabo Gonçalves é lotado no BPChoque e diz está disposto a entrar em greve de fome. O intuito é chamar a atenção da população sobre o problema da PM.

Após o ato de Gonçalves, que teve início por volta das 7 horas, outros dois policiais também tentaram adentrar a Governadoria para se juntar ao cabo, mas foram impedidos por outros colegas de farda, informou o periódico natalenses.

Desde o último dia 19 de dezembro, os PM’s estão aquartelados nos quarteis e deflagraram a operação ‘Segurança com Segurança’. Eles pedem protestam contra os atrasos salariais e a falta de condições de trabalho.