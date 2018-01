Policiais civis podem retomar paralisação caso governo não conclua pagamentos até sábado

Crédito da foto: Sinpol

Policiais civis do Rio Grande do Norte podem retomar uma paralisação deflagrada no dia 19 do mês passado e que durou cerca de 21 dias. A medida deve ser adotada caso o Governo do Estado não conclua pagamentos da categoria até este sábado (20).

O posicionamento foi definido em assembleia realizada nesta segunda-feira (15), em Natal. Os policiais civis do estado, ativos e inativos, reuniram-se e decidiram que vão aguardar que o pagamento dos aposentados e pensionistas seja efetivado até este final de semana.

O Sindicato da categoria, o Sinpol, informou que caso isso não aconteça, a categoria já deliberou por iniciar novas mobilizações, no próprio sábado.

“Infelizmente, nós demos um voto de confiança ao Governo e suspendemos a mobilização na semana passada, após assinatura de um acordo o qual o próprio governador se comprometeu a pagar o salário de dezembro de todos os policiais civis no dia 12, ativos, aposentados e os pensionistas. Mas, esse acordo não foi respeitado, pois apenas os servidores da ativa receberam”, disse Nilton Arruda, presidente do Sinpol.

Durante a assembléia de ontem, a categoria foi informada que o Governo do Estado se comprometeu a efetuar o pagamento dos aposentados e pensionistas até a manhã deste sábado.

“Soubemos que os pagamentos dos aposentados e pensionistas da Polícia Civil não foram efetuados apenas por uma trapalhada dos secretários de estado”, destacou o presidente do Sindicato.

Mesmo assim, os policiais civis entenderam por aceitar a proposta de pagamento até o sábado. “Vamos aguardar e queremos dar esse voto de confiança, acreditando que o governador Robinson Faria vai fazer uso do seu poder como chefe maior do Estado e cumprirá o acordo assinado por ele. Caso contrário, não teremos outra alternativa que não seja retomar as mobilizações”, completa Nilton Arruda.