Policiais Civis do RN adiam indicativo de greve para dia 9 em novo ato na Governadoria

Os policiais civis do Rio Grande do Norte se reuniram em assembleia geral, na manhã de ontem (21), em frente à Governadoria, para cobrar do Governo do Estado o início das negociações da pauta de reivindicações da categoria apresentada ainda em 2015. No início da tarde, o SINPOL-RN conseguiu agendar uma reunião com o governador Robinson Faria para o dia 9 de março, às 11h.

A Diretoria do Sindicato foi recebida, nesta terça-feira, pela chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha. Ela ressaltou que o governador está em viagem para a China, mas alegou que, após o retorno, ele irá sentar com a categoria.

O SINPOL-RN se comprometeu em protocolar a reapresentação da pauta de reivindicações ainda nesta terça-feira. Tatiana Mendes Cunha disse também que, além do governador Robinson Faria, a reunião do próximo dia 9 contará com todos os secretários que estejam envolvidos diretamente com os pontos da pauta. Dessa maneira, de acordo com ela, o Governo poderá apresentar resposta para ponto a ponto do pleito.

Os policiais civis se mantiveram mobilizados desde às 8h até o início da tarde e, após essa reunião do SINPOL-RN com o Gabinete Civil, deliberou por realizar um novo ato na manhã do dia 9, concentrando-se em frente à Governadoria. Neste dia, os policiais irão aguardar o resultado da reunião com o governador Robinson Faria e, então, deliberar sobre indicativo de greve ou não.

“Tínhamos apresentado essa pauta de reivindicações em agosto de 2015 ao próprio governador e, em setembro de 2016, reapresentamos à Tatiana. No entanto, até hoje, não havíamos recebido nenhum retorno, mesmo após diversas tentativas do Sindicato de agendar essa reunião. Então, somente após esse ato realizado nesta terça o Governo finalmente vai sentar para tratar do nosso pleito”, afirma Paulo César de Macedo, presidente do SINPOL-RN.

De acordo com ele, os policiais civis estão insatisfeitos com a forma que o Governo tem conduzido o funcionalismo público. “Além dos meses seguidos atrasos de salários, sem definição de um calendário de pagamento, o Governo não está cumprindo outros direitos e acordos feitos com a categoria, como é o caso da implantação dos níveis, que deveria ter ocorrido em 1º de abril de 2015, e ainda a devolução de salários cortados em 2013 mediante pagamento das horas por parte dos policiais civis. Inclusive, muitos já pagaram essas horas, mas o Governo não cumpriu sua parte”.

Fonte: Sinpol-RN.