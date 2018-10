Polícia Rodoviária Federal inicia operação Nossa Senhora Aparecida

Crédito Jornal de Fato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 00h desta quinta-feira, 11, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2018. Até domingo (14), policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização e o policiamento ostensivo nas rodovias federais de maior movimento e consequentemente de maior incidência de acidentes de trânsito. Segundo a PRF, na operação Nossa Senhora Aparecida de 2017, foram registrados nas rodovias federais no RN, 21 acidentes, 21 feridos e seis mortes.

O efetivo terá um acréscimo de 25%, com a implementação de equipes extras. Serão utilizados ainda 44 etilômetros e quatro radares fotográficos durante todo o período.

A operação tem como objetivo reforçar as ações de policiamento ostensivo, com foco na prevenção e redução dos acidentes graves, bem como garantir a fluidez do tráfego, aumentar a percepção de segurança nas rodovias e enfrentar a criminalidade.

Serão priorizadas ações voltadas para combater o excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica para depois dirigir e as ultrapassagens proibidas. Será dispensada atenção especial aos condutores dos veículos de duas rodas, onde se observará a utilização do capacete com a viseira fechada. A PRF também estará atenta para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, bem como dos dispositivos de retenção para o transporte de crianças menores de sete anos e meio.

Educação para o trânsito: Transformando atitudes para salvar vidas

Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também realizará ações educativas nas rodovias federais, buscando sensibilizar motoristas sobre a responsabilidade com a segurança do trânsito. Em algum ponto da rodovia, o veículo será abordado e, enquanto ocorre a fiscalização, condutor e passageiros serão convidados para assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Todos terão a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Restrição para veículos de carga

Para aumentar a fluidez e a segurança do trânsito nas rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha, será restrito em alguns momentos. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar. O motorista que descumprir a determinação será multado e terá o veículo retido.

Dicas para uma viagem segura

A PRF recomenda algumas dicas para uma viagem segura:

Faça uma revisão preventiva no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

Planeje a viagem, lembre-se de programar o horário de início, além das paradas para alimentação, abastecimento e descanso. A melhor hora para viajar é ao amanhecer;

Mantenha a atenção redobrada nas rodovias;

Respeite a sinalização de trânsito, ela existe para proteger a sua vida;

Mantenha o farol baixo aceso durante a viajem nas rodovias;

Não viaje cansado, com pressa ou sob efeito de bebida alcoólica.