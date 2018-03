Polícia recupera equipamentos do paredão de som furtado em Pendências

Crédito: Jair Sampaio

Agentes Policiais da Delegacia Municipal de Pendências, com apoio da Delegacia Regional de Macau, e do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar (GTO-PM) recuperaram, nesta sexta-feira (9), parte dos equipamentos que formavam o maior paredão de som do Rio Grande do Norte, conhecido como “Subzero”.

Após o início das investigações, a Polícia Civil localizou a carcaça queimada do paredão, em uma propriedade privada, na zona rural do município de Jucurutu. Com a continuação das investigações, na madrugada da sexta-feira (9), os agentes localizaram, no município de Alto do Rodrigues, o local em que os criminosos estariam reunidos para repartir os equipamentos desmanchados do paredão “Subzero”.

Ao perceberem a ação, os criminosos fugiram em direção a uma zona de mata. A polícia apreendeu os equipamentos do paredão, entre eles baterias, alto-falantes, cornetas, potências, um gerador e outros equipamentos menores.